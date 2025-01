Albertino sale in consolle al Frontemare

Al Frontemare sale in consolle deejay Albertino. Appuntamento domani alle 21 con uno dei pionieri della musica dance e house e voce storica della radiofonia. Si inizia con la cena spettacolo, accompagnata dalla musica di Max Monti e Giò Brunetti. Dalle 23.30 i tavoli lasceranno spazio alla pista da ballo e il volume della musica si alzerà con lo spettacolo firmato Albertino, in consolle insieme a Isa B. Ma il weekend targato Frontemare non finisce qui: sabato, dalle 22.30, va in scena il Big Party con l’esibizione live dei Moka Club e il deejay set di Fabrizio Fratta e Giuseppe Mesce insieme al vocalist Davide Cecchini.