Alla Rocca ’sulla stessa barca’

Appuntamento da non perdere domani alle 11 al prato della Rocca. L’area verde di fronte alla fortezza cittadina diventerà infatti il palcoscenico di ‘Sulla stessa barca’, un’azione teatrale collettiva partecipata da decine di persone tra i 16 e gli 80 anni che si stanno preparando separatamente, in dodici diversi gruppi di quattro comuni della provincia, e che si incontreranno per la prima volta per dare vita insieme alla stessa performance.

L’Ausl di Imola partecipa attivamente al progetto con il laboratorio formato da operatori del Centro di salute mentale con l’obiettivo di "sottolineare la rilevanza della salute mentale per la nostra comunità", riferiscono dall’Azienda sanitaria.

"‘Sulla stessa barca’ - spiegano gli organizzatori – è un progetto di teatro di comunità, in cui il teatro diviene casa di tutti e per tutti, oltrepassando categorie e steccati, offrendo un’opportunità di incontro e scambio, praticando concretamente e promuovendo curiosità, empatia, solidarietà, vicinanza, riconoscimento e valorizzazione della diversità di ognuno, come preziosa risorsa dell’intera comunità".

Ingresso libero. Musica dal vivo: Maurizio Piancastelli (tromba, live electronics) e Guido Sodo (chitarre e voce). Coordinamento: Marina Mazzolani.