Altre colonnine in centro storico

Via libera del Comune all’installazione delle nuove colonnine per l’erogazione di energia elettrica in centro storico da utilizzare durante gli eventi pubblici. La Giunta ha approvato infatti in linea tecnica i progetti esecutivi per portare avanti, cosa che sta avvenendo in questi giorni, i lavori contenuti nei due stralci dell’operazione.

Il primo, da oltre 79mila euro, prevede l’installazione di cinque impianti (tre interrati e due a vista) nei seguenti punti del centro storico: via Appia incrocio via Cavour; piazza Mirri; viale Rivalta (mercato coperto il Borghetto); via Emilia (Palazzo Monsignani); via Emilia (Biblioteca-Casa Piani).

Il secondo, da oltre 18mila euro, riguarda invece l’installazione di una sola colonnina interrata di erogazione in piazza Medaglie d’oro.

I due progetti rientrano entrambi nella convenzione firmata a fine 2023 tra Area Blu e un raggruppamento temporaneo di concorrenti composto da Hera Luce e Cims. Quell’intesa prevede lavori (in corso ormai da diversi mesi in città) di riqualificazione energetica, adeguamento normativo e ampliamento delle infrastrutture di illuminazione pubblica attraverso interventi diffusi su tutto il territorio comunale per un quadro economico complessivo di 9,4 milioni di euro.