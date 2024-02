"Aperti per tutto l’anno. Rinnoveremo gli arredi"

"Non ci credevo fino all’ultimo. E’ stata una bella sorpresa anche per me".

Emanuele Brusaferri, assieme al fratello, è il nuovo gestore del Caffè della Rocca, e si prepara già a una primavera-estate di super lavoro.

Brusaferri, quando pensate di aprire?

"Verso la fine di Pasqua e abbiamo già tante idee in mente. Ma, prima, mi lasci dire una cosa".

Prego.

"Già nelle prossime ore contatterò il precedente gestore. Ha fatto la storia di questo locale. Una storia importante che noi continueremo a portare avanti in continuità con quanto avvenuto fino ad ora. Poi, ovviamente, come è giusto che sia, introdurremo anche il nostro tocco".

Ci può già annunciare qualche novità?

"La prima è che intendiamo restare aperti per tutto il periodo dell’anno e anche la notte dei fuochi d’artificio a Capodanno".

Quale sarà la vostra specialità?

"Saremo presenti fin dalla prima mattina, con le classiche colazioni. Ma vogliamo essere anche un punto di riferimento per le pause pranzo e per gli aperitivi serali e al dopo cena".

Il vostro tocco?

"Sarà legato in particolar modo al drink e al cibo".

Cambierete look al locale?

"Sì, sarà tra i primi interventi he abbiamo in programma, proprio per unire tradizione a innovazione".

Qual è il vostro target di clienti?

"Siamo pronti ad accogliere tutti, dai bambini agli anziani offrendo proposte interessanti a chi lavora ma anche alle famiglie. Qui i clienti troveranno un gruppo di amici pronti ad accoglierli".

Marco Signorini