Asilo nido Fresu, rinnovati gli infissi

All’asilo nido Fresu di Toscanella di Dozza sono stati sostituiti i serramenti per rispondere ai moderni canoni di efficientamento energetico e adeguamento antincendio. Un deciso salto di qualità per un polo didattico edificato nel 1974, già oggetto di un intervento di conversione della caldaia in centrale termica nel 2022, dotato fino a qualche settimana fa di obsoleti infissi metallici con vetro singolo di spessore maggiorato privi di qualsiasi forma di isolamento o contenimento energetico.

Spazio, quindi, a nuovi serramenti in pvc con rinforzo in ferro nei quattro lati e vetro due camere ed alla messa in sicurezza antincendio tramite una prima operazione di adeguamento dei varchi delle uscite di sicurezza nei quattro vani principali destinati a sezioni didattiche, dormitorio e sul corridoio dell’atrio centrale. Sostituito anche l’ampio serramento posto sul fronte nord che mette in comunicazione l’atrio-corridoio con l’area cortiliva esterna.

Investiti 70mila euro interamente finanziati con i contributi di legge per la miglioria energetica.