Asp, Gardenghi (vicepresidente) e Vespignani completano il cda

Saranno Juri Gardenghi (vicepresidente) e Maria Giovanna Vespignani a completare il nuovo Consiglio di amministrazione di Asp assieme alla nuova presidente Veronica Gioiellieri. Il disco verde alla nomina di Gioiellieri, anticipata ieri su queste pagine, è avvenuta mercoledì, dopo che il giorno precedente l’assemblea dei soci dell’Asp aveva provveduto alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione. L’assemblea si è svolta alla presenza dei sindaci del Circondario e della presidente dell’assemblea dei soci, Daniela Spadoni. "Le scelte sono state calibrate con la consapevolezza dell’importanza di Asp e delle sue attività di presidio territoriale, in particolare in un periodo complesso come quello attuale in cui sono numerose le fragilità da sostenere e da accompagnare – affermano in una nota il sindaco Marco Panieri, presidente del Circondario, e la stessa Spadoni –. Sono numerosi infatti i sostegni che Asp mette in campo per i cittadini, dai contributi per l’affitto a quelli per lo sport, fino al caro-bollette e all’attuazione del progetto ‘costruire comunità’ del Comune di Imola. Le personalità individuate sono professionisti competenti e appassionati, conoscitori della materia e in grado di affrontare le delicate sfide che Asp ha di fronte". Da parte di Panieri e Spadoni, infine, un ringraziamento al Consiglio di amministrazione uscente: la presidente Renata Rossi Solferini, il suo vice Claudio Tassoni e la consigliera Claudia Buttazzi. "Sono stati anni importanti per la storia di Asp nei quali sono state affrontate situazioni inedite, prima fra tutte lo scoppio della pandemia di Covid-19 e poi l’emergenza energetica – concludono Panieri e Spadoni –. Pertanto vogliamo esprimere la nostra gratitudine per il lavoro svolto in anni non facili e per aver mantenuto sempre alto l’orizzonte dei progetti di Asp. Auguriamo buon lavoro e la massima collaborazione istituzionale ai nuovi componenti del Cda, con i quali siamo pronti fin da ora a lavorare".