Befana e Re Magi in arrivo. Tanti eventi in tutto il circondario. Festeggiamenti al via da domani

Circondario ricco di eventi per l’imminente festa dell’Epifania. Tradizionale appuntamento annuale con ‘La Befana Trullallà’ domani, 5 gennaio, alle 20.30, nella Sala Magnus di Palazzo Alidosi a Castel del Rio. Spettacolo comico in compagnia di Skizzo & Jf, tombola e l’arrivo dell’arzilla vecchietta sulla scopa con un carico di doni per tutti. Stessa serata di festa a Fontanelice. Alle 21, all’archivio Mengoni, show dei burattini di Mattia Zecchi dal titolo ‘Il rapimento della principessa Gisella’ poi, a seguire, tutti in piazza Roma per accogliere la Befana che si calerà dall’alto grazie all’aiuto dell’associazione ‘Amici dei Vigili del Fuoco volontari Valle del Santerno’.

Da non perdere alle 17, in piazzetta Don Bosco a Borgo Tossignano, lo spettacolo dell’Epifania per ragazzi con distribuzione finale delle calze ai bimbi. Alle 21, nella chiesa del paese, concerto dei Reed Quartet. Ma la nonnina farà anche tappa, qualche ora prima, alla sala civica di Sassoleone dopo l’esibizione dei giocolieri. Il primo sigillo di un tour nella zona di Casalfiumanese che proseguirà il 6 gennaio con le soste pomeridiane alle 15 nella parrocchia di San Martino in Pedriolo e mezz’ora dopo nell’ex bocciodromo del capoluogo.

Serata all’insegna del gioco e del divertimento con la ‘Tombola della Befana’, targata Auser, alla palestra comunale di Borgo Tossignano in via Cairoli. Si partirà alle 18.30 con la vendita delle cartelle poi il via all’estrazione dei numeri intervallata solo alle 21.30 dal gusto dei garganelli alla codrignanese. E se il fascino dello storico corteo dei Re Magi, giunto alla sua edizione numero 35, avvolgerà tutto il borgo di Dozza nel pomeriggio dell’Epifania con partenza dalla chiesa di San Lorenzo in Piscerano e arrivo in piazza Zotti per la parte più corposa della rappresentazione, a Castel Guelfo la Befana arriverà addirittura in sella alla moto alle 15 per portare i doni ai più piccoli nel centro storico dell’abitato. Tutto merito della proficua sinergia organizzativa tra Motoclub ‘Faith Ful’, Arci, Associazione Volontari Castel Guelfo e Proloco con tanto di mercatino del riuso targato Avis.

Re Magi protagonisti, nella cornice del presepe vivente curato dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore, anche a Castel San Pietro Terme già nelle prime ore del mattino con il ritrovo in piazza XX Settembre alle 9 e la sfilata che comincerà a partire dalle 10.45. Bambini della città in prima linea per accogliere i Magi, Baldassarre, Melchiorre e Gaspare che giungeranno a cavallo.

Menù completo a Medicina. Prologo del 5 gennaio pomeriggio, all’interno della sede dell’associazione culturale Villa Fontana, tra burattini, consegna delle calze e cena. Epifania con ‘La Befana al Medicivitas’ in via Oberdan alle 10, la ‘Festa della Befana’ all’ex asilo parrocchiale di Portonovo all’ora di pranzo e ‘La Befana dei Pompieri’ alle 15 in piazza Garibaldi con tanto di merenda.