Campus universitario, bando a marzo

Mentre sono finalmente entrati nel vivo i cantieri che grazie ai fondi del Pnrr riqualificheranno l’Osservanza, si lavora anche per dare forma al progetto che porterà alla costruzione del nuovo campus universitario sempre all’interno dell’ex complesso manicomiale. Per il nuovo bando, dopo che il primo è andato deserto, bisognerà attendere il mese di marzo. A fronte di una popolazione studentesca cittadina che ha ormai superato le mille unità, con un’ampia percentuale di fuorisede, il progetto contempla 50 posti letto riservati agli studenti, più relativi servizi didattici. In particolare, è prevista la rifunzionalizzazione dei padiglioni 6 e 8 (di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio) e 17 e 19 (di Con.Ami). Il costo del campus era stimato in circa sette milioni di euro, ma l’importo dei lavori è destinato a crescere.