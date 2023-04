Caos per un incidente in autostrada Traffico in tilt, file di 7 chilometri

Un incidente che ha coinvolto diverse automobili e un mezzo pesante ha bloccato ieri pomeriggio il traffico sulla carreggiata sud dell’A14, nel territorio del comune di Castel San Pietro. Si è trattato di una carambola fra quattro vetture e un tir, avvenuta poco dopo le 15 al chilometro 40 della carreggiata che conduce verso Rimini. In seguito agli urti – probabile che ci sia stato un tamponamento all’origine degli scontri – una vettura si è arrestata su un fianco, mentre un’altra ha finito la propria corsa con l’anteriore schiacciato contro il jersey in cemento armato.

Sul posto sono affluiti mezzi e personale del 118, che hanno valutato sul posto le condizioni dei feriti – non gravi – avviandoli all’ospedale di Imola. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Il traffico. come accennato, è stato bloccato per ore e si sono toccati oltre sette chilometri di coda in direzione di Rimini.

Agli utenti in viaggio verso Ancona, è stato consigliato di uscire dall’autostrada alla stazione di Bologna San Lazzaro e di rientrare in A14 alla stazione di Imola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. E in effetti per alcune ore, la viabilità ordinaria – soprattutto la via Emilia – ha dovuto sopportare e smaltire una enorme mole di traffico, con lunghi incolonnamenti ai principali impianti semaforici. e disagi nella viabilità secondaria.