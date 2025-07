Carrera fa rima con shopping. Due serate fra sport e acquisti, negozi aperti fino a tarda sera

Le quattro ruote ecologiche della Carrera e i negozianti del centro storico a braccetto per una doppia serata, domani e il 9 luglio, all’insegna, appunto, di ’Shopping e Carrera’. E’ questo il titolo dell’iniziativa presentata ieri mattina nella ’Sala Caravita’ del Palazzo di piazza XX Settembre, inserita nell’ambito della campagna ’Vivi il territorio imolese’ che promuove il circondario e le sue eccellenze attraverso iniziative culturali, sportive e commerciali. "E’ un progetto corale, che interessa tutto il territorio circondariale", ha precisato Federica Degli Esposti, Dirigente Area Sviluppo economico e turistico del Nuovo Circondario Imolese, sottolineando poi che il progetto "che mette al centro azioni di marketing territoriale o, come nel caso di Castel San Pietro, eventi, è complessivamente da 80 mila euro, 50 mila dei quali in arrivo dalla Regione".

Nel caso della doppia serata castellana ad essere finanziato sarà specificatamente l’intrattenimento musicale, un intrattenimento che vedrà ancora al centro "i nostri dj castellani. Ne abbiamo tanti e bravissimi, Castel San Pietro potremmo definirlo il paese dei dj, e per questo, come avvenuto anche in altre manifestazioni (per esempio durante l’ultimo Castelanadel, il primo della Giunta-Marchetti, ndr), vogliamo coinvolgerli in serate come queste", meglio ancora se in un progetto che, ha aggiunto la responsabile Turismo e Cultura del comune Rita Lugaresi, "mette insieme lo sport, la nostra Carrera, con le attività commerciali del nostro centro storico, in un’iniziativa che mira a portare tanti castellani nelle nostre strade e piazze", senza dimenticare che la campagna "Vivi il territorio imolese" ‘sponsorizzata’ anche dalla Regione "ha durata biennale, e quindi tornerà anche il prossimo anno".

"Shopping e Carrera", ha tenuto a precisare la sindaca Francesca Marchetti, "è un progetto sperimentale che nasce da un percorso costruito con i commercianti e le associazioni di categoria, dagli incontri che facciamo mensilmente", negozianti che, nelle due serate, manterranno aperti i battenti degli esercizi commerciali fino alle 23.30, mentre accanto impazzeranno le prove della Carrera, con l’Associazione Club Carrera rappresentata dalla Presidente Sabrina Forni felice di poter brindare "a un’opportunità che abbiamo voluto cogliere al volo, sperando di portare ancora più persone, ancora più famiglie e bambini, nel nostro centro". Per garantire massima sicurezza ci saranno attraversamenti pedonali controllati in prossimità dei parcheggi principali, e per il resto, naturalmente, ci saranno i portici che permetteranno il passeggio con affaccio sulla Carrera da una parte e sulle vetrine dall’altra.

Claudio Bolognesi