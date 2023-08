Carrera, sessione di prove libere

Castel San Pietro

Dopo aver inaugurato la nuova pavimentazione di via Cavour oggi, dalle 21 alle 23,30, si svolgerà nel centro storico la seconda sessione di prove libere per i team della Carrera Autopodistica, la Formula Uno ecologica made in Castel San Pietro Terme, che si corre dal 1954 con motori umani e che rappresenta uno dei più amati simboli della città. Il centro storico sarà chiuso al traffico per consentire ai team di misurarsi in sicurezza. Le prove libere sono un’occasione per osservare da vicino macchine ed equipaggi, mentre tutta Castel San Pietro Terme sarà in festa per la Sagra della Braciola. Le prove successive si terranno lunedì 21 e giovedì 24 agosto dalle 21 alle 23,30 e domenica 27 dalle 16,30 alle 19,30 (Superpole). Emozioni al via domenica 3 settembre, con le prove cronometrate per stabilire le griglie di partenza: dalle 10 alle 12 in viale Terme e dalle 16,30 alle 19 nel centro storico. Domenica 10 settembre i team maschili si affronteranno in una doppia sfida: alle 12 nel rettilineo di viale Terme si disputerà la Coppa Terme, trofeo Giuseppe Raggi, e alle 18 nel circuito del centro storico la Carrera Autopodistica, trofeo Maurizio Ragazzi, preceduta alle 17,30 dalla gara femminile Carrera Rosa (in caso di pioggia, le gare saranno recuperate domenica 17 settembre). Infine sabato 24 settembre dalle 14 alle 18 si terrà la Carrera dei Piccoli, che vedrà in pista il settore giovanile (con eventuale recupero in caso di pioggia previsto il 1° ottobre).