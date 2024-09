Carrera, si fa sul serio. Le prove cronometrate in attesa della gara. Oggi anche la mostra

C’è la Carrera protagonista in questo primo week end di settembre. Come da tradizione, la prima domenica del Settembre Castellano sarà all’insegna delle prove cronometrate ufficiali per stabilire le griglie di partenza per le gare di domenica 8 settembre. L’appuntamento come di consueto sarà la mattina dalle 10 alle 12 nel rettilineo di viale Terme con le prove della Coppa Terme Trofeo Raggi, mentre al pomeriggio ci si sposterà in centro per le prove dell’Autopodistica (Trofeo M. Ragazzi e Trofeo Andrea Casadio Loreti per il miglior crono) in programma dalle 15.30 alle 19.

La Superpole di domenica scorsa, con tempi che diventeranno ufficiali per la griglia solo in caso di pioggia nella giornata di oggi, hanno già dato diverse risposte in merito a questa attesissima 70esima edizione della Carrera. In Coppa Terme ha letteralmente volato la Mora, che ha piazzato un distacco di oltre 5 secondi a Coyote, Ov e Cavedano.

Più equilibrate, invece, le prove dell’Autopodistica, almeno per quanto riguarda il gradino del podio più ambito. Sempre prima la Mora, ma con Ov a meno di un secondo, e Porz e Ovetto rispettivamente terza e quarta (ma con distacchi che hanno superato i 3 secondi).

Il focus, sia di mattina che al pomeriggio, sarà chiaramente puntato anche sulla Carrera Rosa, che quest’anno vedrà al via ben 5 team, un vero e proprio record. Restando sul programma di questa prima domenica di Settembre Castellano, e restando anche in tema Carrera, alle 16 si inaugurerà nella sala espositiva comunale di via Matteotti 79 la mostra dedicata ai 70 anni della manifestazione, che rimarrà aperta fino a domenica 8. Orari di apertura: domenica 1 dalle 16 alle 20; dal 3 al 7 settembre dalle 18 alle 22; domenica 8 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 22; lunedì chiuso. Ad aprire la giornata, sempre a proposito di sport, sarà invece (con ritrovo in piazza XX Settembre dalle 7.30 alle 11) il 32esimo raduno della Società Ciclistica Sillaro 1977. Il raduno cicloturistico autogestito è aperto a tutti i tesserati degli enti riconosciuti dal Coni e Fci.

La manifestazione è organizzata a ricordo di Luigi Mengozzi (fondatore della società) e di Sara Varignana, e ha scopo benefico con ricavato a favore delle associazioni Ant e Il Giardino degli Angeli. Per tutti gli altri eventi in programma in questa giornata è possibile consultare le pagine social e i siti di comune e Pro Loco.

Claudio Bolognesi