Casetta dell’acqua in funzione: "Limitare l’uso della plastica"

La ‘Casetta dell’acqua’, un servizio in più per la comunità di San Giovanni in Persiceto.

E’ stato infatti inaugurato recentemente il distributore che eroga acqua microfiltrata, refrigerata, naturale o frizzante che può essere prelevata dotandosi di apposite bottiglie.

La struttura automatica, che si trova nel parcheggio prospiciente la circonvallazione Liberazione, nel tratto tra le vie Puccini e Rossini, funziona ininterrottamente nelle ventiquattro ore ed eroga la tipologia di acqua richiesta tarata al litro (ma è possibile interrompere e riavviare l’erogazione per cambiare la bottiglia).

"Dopo la sospensione del servizio, gestito da privati nella circonvallazione Dante – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – il Comune ha individuato, tramite avviso pubblico, un nuovo gestore e ha deciso di sostenere il progetto ‘Casetta dell’acqua’, che offre ai cittadini l’opportunità di ridurre l’utilizzo di plastica e promuovere un consumo dell’acqua più consapevole e sostenibile".

Oltre alla riduzione di rifiuti ed emissioni di CO2 legata allo smaltimento delle bottiglie di plastica, il costo del servizio erogato dalla ‘Casetta dell’acqua’ è di 5 centesimi al litro per l’acqua microfiltrata naturale e di 10 centesimi al litro per quella frizzante. L’acqua dell’acquedotto viene microfiltrata e sterilizzata con lampade UV di ultima generazione, refrigerata e gassata.

A livello chimico-fisico le caratteristiche non cambiano e la qualità dell’acqua viene controllata dal gestore dell’impianto mediante periodiche analisi chimiche effettuate da un laboratorio specializzato.

