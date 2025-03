Cassa di Ravenna. Un gruppo bancario sempre più in rosa

Sorpasso rosa. La Cassa di Ravenna, privata e indipendente dal 1840, ha festeggiato ieri l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, con un traguardo mai raggiunto in 185 anni di vita. Nel gruppo bancario che comprende anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di servizi, oggi le donne sono in maggioranza: 507 contro 494 uomini.

La rimonta si è completata nell’ultimo anno, quando a fronte di un totale di dipendenti che si attesta oggi a quota 1.001, gli uomini sono scesi dai 495 del 2023 ai 494 attuali e le donne sono salite da 491 a 507.

"Nel percorso costante di consolidamento continuo e sensibile della parità di genere, La Cassa di Ravenna vede aumentare sensibilmente e significativamente le donne anche tra i dirigenti e gli amministratori", sottolineano dal Gruppo bancario guidato dal presidente Antonio Patuelli.

Sia La Cassa di Ravenna sia il Banco di Lucca e del Tirreno hanno infatti una vicedirettrice generale; tra le altre società del Gruppo, inoltre, Sifin ha al proprio timone da una direttrice generale e ItalCredi ha una vicedirettrice generale.

"La Cassa di Ravenna, che promuove con forza la parità di genere sia nello Statuto sociale di tutte le banche e società del gruppo, sia nelle pratiche aziendali, è particolarmente attiva nella diffusione di questa sensibilità non solo all’interno delle proprie banche ma anche all’esterno", sottolineano sempre dal Gruppo bancario a margine della Giornata internazionale delle donne.

In questo senso, dalla Cassa di Ravenna ricordano l’immediata adesione al protocollo d’intesa tra il dipartimento per le Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri e l’Associazione bancaria Italiana (a sua volta presieduta da Patuelli) per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, anche economica. Inoltre, il Gruppo ricorda il proprio impegno nel sostenere direttamente la campagna di comunicazione e informazione promossa dall’Abi e strutturata nella collana di podcast intitolati ‘Parole di inclusione’. Infine, La Cassa sponsorizza la ‘Pink running’ (corsa ludico-motoria di scena ogni anno a Ravenna, prossimo appuntamento domenica 28 settembre) e promuove tra le altre iniziative i corsi della Fondazione per l’educazione finanziaria e il risparmio (Feduf) denominati ‘Contiamo pari’ e rivolti in particolare alle scuole primarie e secondarie di primo grado (ex elementari e medie).