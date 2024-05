Cordoglio della Grifo per Boris A Mordano il cordoglio per la scomparsa di Boris Tesanovic, 56enne deceduto per un malore. La Grifo Basket Imola e la comunità si uniscono nel dolore, con l'ultimo saluto previsto per domani. La lista 'Mordano-Bubano Un Comune Una Comunità' annulla l'apericena in segno di lutto per la moglie di Boris, Annalisa Mazzini.