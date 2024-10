Crif vince sull’innovazione . Sostenibilità e intelligenza artificiale. Premiato l’incubatore ’Boom’

Miete successi Boom, l’incubatore di start up che Crif ha realizzato a Osteria Grande. L’ultimo riconoscimento ottenuto è il ’Premio Innovatori Responsabili 2024’, promosso dalla Regione e dalla Città Metropolitana di Bologna, riconoscimento che celebra l’innovazione sostenibile, con un focus su temi fondamentali come l’intelligenza artificiale e la sostenibilità.

Nello specifico a essere premiata è stata la B. Future Challenge, progetto di Boom che ha coinvolto oltre 100 studenti in progetti innovativi volti a creare un impatto concreto nel campo dell’employer branding e della sostenibilità. La B. Future Challenge, improntata sulla collaborazione tra mondo della formazione, imprenditoriale e istituzionale, ha avuto nel suo percorso l’appoggio di partner di rilievo come NTT Data, Aeroporto di Bologna, Camst, CRIF, Gruppo Hera, Penske, VAR Group e Vem Sistemi. Articolata in tre fasi, la challange ha visto dopo la selezione di oltre 100 studenti e studentesse provenienti da indirizzi Stem e umanistici, un lavoro in gruppi che hanno provveduto a sviluppare progetti assegnati alle aziende partner, improntati su sostenibilità e IA con il supporto di mentor aziendali. L’operato vivrà il suo culmine il 13 e 14 novembre, quando la sede di Osteria Grande ospiterà tutti i progetti finali che verranno valutati da una giuria esterna che decreterà a sua volta il vincitore.

"Essere qui è un traguardo importante per Boom – ha commentato Loretta Chiusoli, hr director Crif e Managing Director Boom –. Il riconoscimento ricevuto per B. Future Challenge è la testimonianza concreta del nostro impegno nella valorizzazione del talento e nell’innovazione in ambito employer branding. La peculiarità del progetto risiede nella sinergia tra mondo della formazione, aziende e istituzioni locali, che ha permesso di creare un progetto unico nel suo genere. Ringrazio il team Boom, i partner e le istituzioni che credono in questo progetto portandolo al successo: insieme stiamo ridisegnando le regole dell’ingaggio dei giovani talenti, creando un legame diretto e immediato con le aziende della nostra regione che guardano al futuro" .

c.b.