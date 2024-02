Discarica abusiva, azienda multata

Una discarica abusiva di rifiuti edili è stata scoperta dagli agenti della Polizia locale di Imola in seguito a una segnalazione. È stata identificata come responsabile dell’abbandono dei rifiuti un’impresa edile imolese. Ed è così scattata la denuncia per il legale rappresentante dell’azienda. Alcuni particolari ritrovati nella discarica (un documento e una targa con un numero civico) e una serie di controlli sui cantieri edili presenti negli ultimi mesi nel territorio hanno reso possibile risalire anche al cantiere di provenienza del materiale.