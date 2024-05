Due appuntamenti del Pd:. Corrado a Castello e Imola

Il centrosinistra si mobilita in vista del doppio appuntamento di sabato 8 e domenica 9 giugno con elezioni amministrative ed europee. Due, in particolare, le iniziative organizzate dal Pd imolese per la giornata di sabato.

La prima alle 11.30 da Coffee a Castel San Pietro Terme (via Matteotti, 78), dove è in programma un brunch con la candidata al Parlamento europeo Annalisa Corrado e con la candidata sindaca Francesca Marchetti. Saranno presenti anche Francesca Farolfi e Fausto Tinti, rispettivamente segretaria dell’unione castellana e segretario territoriale del Pd, nonché i candidati al Consiglio comunale con la lista Dem a sostegno di Marchetti.

Alle 15 il Pd si sposta invece a Imola, e in particolare alla Vivanderia Note e Aromi (Osservanza) per un dialogo tra la stessa Corrado, Elisa Spada (Conferenza Donne Pd), il senatore Dem, Daniele Manca, e il già citato Tinti. Il titolo di quest’ultima iniziativa è ‘Politica, energia, scelta, pace, libertà ed economia: sostantivi femminili plurali’.

Nel circondario si andrà a votare in otto comuni su dieci (tutti tranne Imola e Castel del Rio), e il centrosinistra potrà contare anche sul sostegno di Italia Viva. Il partito guidato da Matteo Renzi presenterà inoltre propri candidati in sei comuni su otto. A Castel San Pietro, in particolare, sarà presente una lista autonoma denominata ‘Riformisti per Marchetti sindaca’ dove saranno presenti, oltre ad Italia Viva, anche il Psi e Azione.

"L’alleanza con il centro-sinistra e la presentazione di molti candidati denotano una vivacità anche verso le future tornate elettorali", assicurano da Italia Viva il vicepresidente Matteo Martignani e il responsabile del tesseramento regionale, Davide Di Marco, che nei giorni scorsi hanno organizzato un’iniziativa a Bubano.