"Ecco come ampliare la Tozzona"

Il progetto di ampliamento de La Tozzona, tema che nelle scorse settimane ha già scaldato politica e residenti del quartiere Pedagna, muove i primi passi anche dal punto di vista formale. Dopo che i vertici del centro sociale hanno chiesto al Comune, in virtù dell’accordo di concessione siglato nel 2017 e in scadenza non prima del 2032, "l’aumento della superficie concessa per la realizzazione di nuove strutture sportive coperte", dal Municipio arrivano adesso "indirizzi e disposizioni" in relazione al piano di allargamento. In sostanza, il centro sociale "si obbliga a realizzare, secondo le indicazioni che gli verranno impartite, il parcheggio indicato nella proposta progettuale – si legge nella delibera di Giunta – contestualmente alla realizzazione del campo di calcetto coperto". Nel documento viene inoltre evidenziato come "ogni futuro ampliamento del vicino plesso scolastico" sia "salvaguardato".

Detto questo, da parte del Comune nessun ostacolo alla costruzione della nuova tensostruttura alla quale dovrebbero essere affiancati anche ulteriori campi da tennis adiacenti a quelli esistenti. E questo perché "l’amministrazione ha tra i suoi obiettivi la valorizzazione del patrimonio sportivo cittadino in spazi idonei", recita ancora la delibera di Giunta.