Eliminare le barriere, tappa a Osteria Grande

Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, prosegue il progetto. Domani alle 18 passeggiata urbana a Osteria Grande con partenza dal parcheggio del parco del laghetto Mariver. Nel sito del Comune e allo Sportello cittadino sono disponibili i questionari per segnalare la presenza di barriere architettoniche nelle aree pubbliche. Il progetto Peba consentirà di avere una visione organica degli interventi necessari e delle possibili soluzioni, sul quale è al lavoro, su incarico del Comune, una società di ingegneria specializzata nella realizzazione di questo tipo di strumenti. Dopo la prima passeggiata tenuta a Castel San Pietro il 4 aprile, ecco il secondo appuntamento. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per contribuire a rilevare le criticità e ipotizzare strategie per risolverle.

Sul tema sono stati organizzati anche incontri con gli alunni delle scuole, grazie alla collaborazione della dirigente Silvia Palladini dell’istituto comprensivo di Castel San Pietro e delle associazioni locali di Croce rossa italiana, Associazione nazionale carabinieri, Gruppo alpini Castel San Pietro Terme e Tradisan che ha messo a disposizione carrozzine per disabili. "Obiettivo del Peba – ricorda il vicesindaco Andrea Bondi – è identificare le barriere architettoniche e pianificare le strategie per il loro superamento. Da tempo, ogni volta che interveniamo in un’area per opere pubbliche o manutenzioni, realizziamo anche gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche".