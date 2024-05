Forze dell’ordine in campo

Il Gran Premio è cominciato. L’evento prevede all’incirca 200.000 persone a Imola nell’arco del weekend. Per questo motivo sono stati organizzati servizi preposti al mantenimento dell’ordine pubblico e alla sicurezza. In caso di necessità i tifosi possono chiamare il 112, numero di emergenza gratuito da rete fissa o mobile anche quando il telefono non ha la Sim o credito telefonico. La richiesta di soccorso sarà gestita dalla Centrale Operativa dei Carabinieri, che coordinerà l’intervento con militari impiegati nelle zone di accesso all’autodromo per garantire una risposta rapida. La Polizia ha inoltre attuato specifici servizi congiunti tra cui servizi di controllo nell’area esterna dell’autodromo con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e le unità specializzate U.O.P.I. per servizi di vigilanza antiterrorismo. Nonostante lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord, per la giornata del 19 maggio, è stato effettato un potenziamento delle forze per organizzare servizi lungo la rete viaria ordinaria e lungo la rete autostradale per gestire il flusso di automobilisti, eventuali rallentamenti o emergenze.