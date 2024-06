Franceschi vince e convince. Salgono i voti rispetto 5 anni fa: "Un successo inaspettato"

di Mattia Grandi

Più 10 punti percentuali rispetto al 2019. Gongola il sindaco uscente Claudio Franceschi, pronto a indossare per altri cinque anni la fascia tricolore di Palazzo Malvezzi Hercolani, per l’ascesa della sua lista civica ‘Insieme per Castel Guelfo’ che ha toccato quota 58,64% pari a 1.293 voti. Un trionfo largo tutt’altro che scontato per il centrosinistra all’ombra del Campanazzo dove erano in corsa pure i civici di Progetto Castel Guelfo della candidata Laura Mingozzi (20,82% con 459 voti) e il centrodestra unito di Castel Guelfo fa squadra con Marco Signorini (20,54% con 453 voti). Votanti a quota 2.313 (64,50%) con 47 schede nulle e 61 bianche. "Una vittoria netta che, onestamente, non mi aspettavo – ha confidato Franceschi, classe 1960, che ha alle spalle pure un quinquennio da vicesindaco nella giunta della compianta Carpeggiani –. Male il centrodestra superato pure dai civici, avrei scommesso sul contrario. Nelle realtà paesane, però, contano soprattutto le persone e le competenze. L’elettorato ha premiato il nostro impegno e la nostra programmazione fatta di cantieri partiti o con partenza imminente, e tantissime risorse intercettate grazie a quei bandi che cambieranno il volto dell’abitato". Non solo. "Una campagna elettorale costruita sul dialogo, sulla partecipazione e sulla condivisione – ha aggiunto –. Ho rendicontato ogni giorno sui social alla gente le nostre idee". E ancora: "I cinque anni passati sono stati duri e faticosi ma devo ringraziare tutti i dipendenti comunali che non hanno mai mollato – ha proseguito –. Un risultato elettorale che ci riempie di orgoglio e ci investe di grandi responsabilità. Ho una squadra straordinaria al mio fianco. Nei prossimi giorni nominerò subito la giunta dato che ho già individuato gli assessori". E poi via ai lavori: "In dirittura d’arrivo c’è il progetto esecutivo per le ciclabili compreso nell’accordo di programma della grande logistica con le tratte Castel Guelfo-Poggio e Medicina-Poggio – ha svelato Franceschi –. In una quindicina di giorni sarà pronto anche l’esecutivo delle opere per la Chiesa della Compagnia e con l’avanzo ricavato dagli equilibri di bilancio dello scorso luglio termineremo lo spogliatoio del terzo lotto del nuovo campo sportivo".