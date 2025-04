"Ha dato tutto fino all’ultimo"

Papa Francesco mi è piaciuto molto per il suo modo di applicare il Vangelo – dice Gino Galeati –. Aveva ben presente il tema della pace nel mondo, al quale ha dato un ruolo di assoluta centralità nel suo intero percorso, che ha alimentato con impegno, dedizione e decisione fino all’ultimo respiro.

Un appello continuo che ha scandito attraverso centinaia di omelie e tanti incontri diplomatici con i più grandi capi politici del pianeta. Un viatico necessario per garantire ai popoli di tutto il mondo un pizzico di serenità: "Un argomento che sarà attuale e strategico anche nel lavoro del suo successore al soglio pontificio – precisa –. Viviamo una realtà ancora condizionata da venti di guerra che soffiano in Africa, Medio Oriente e, purtroppo per noi, anche nel Vecchio Continente".