I costi che pesano sui cittadini

Le famiglie – e ancor di più i singoli cittadini con un solo reddito – non hanno di certo la possibilità di adeguare automaticamente gli stipendi all’inflazione come accade con l’aggiornamento degli indici Istat e sono particolarmente esposte alle conseguenze dell’inflazione. In questo contesto spicca un dato che ogni anno non smette di sorprendermi, forse perché non sono ferrato nelle materie contabili. Il Circondario prevede di incassare 2,5 milioni dalle multe nel corso del 2024, esattamente come quest’anno. Ne consegue che se anche i cittadini diventassero incredibilmente disciplinati alla guida (e si immagina che sia questo l’obiettivo al quale si dovrebbe puntare), quei milioni dovrebbero essere comunque incassati. Certo ci sono regolarità statistiche che facilitano le previsioni e infrazioni ci saranno sempre, ma credo che la cifra dovrebbe essere sempre prudente. Fissare una cifra così rilevante crea una profezia che deve necessariamente auto avversarsi. Se non succedesse si aprirebbe, ovviamente, un buco di bilancio. È ovvio che è necessario essere disciplinati alla guida e che la sicurezza stradale è importante, ma anche questi sono costi a carico dei cittadini.

E spesso più pesanti dell’aumento di una tariffa.