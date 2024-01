Il Comune sbarca sui social

Il municipio di Borgo Tossignano sbarca ufficialmente sui social network. Sono state, infatti, aperte qualche giorno fa le pagine Facebook e Instagram del Comune di Borgo Tossignano per diffondere notizie, comunicare le attività dell’ente e dialogare con i cittadini. Due nuove spazi nell’etere mediatico. Fino ad oggi le informative erano consultabili sul sito web o attraverso i post sui profili del primo cittadino Mauro Ghini. Ora, con questa iniziativa, si intende ampliare la platea ricettiva in un’ottica di massima rendicontazione, condivisione e partecipazione del percorso amministrativo pubblico. Il Comune di Borgo Tossignano raccomanda a tutti gli utenti l’utilizzo delle sue pagine social (in particolare i commenti pubblici) in maniera civile come specificato anche nella finestra delle informazioni di navigazione.