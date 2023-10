‘Imola summer sound’ . Ecco i conti dello show

Poco meno di 490mila euro incassati tra vendita biglietti (474mila), merchandising (2mila), cibo e bevande (13mila). E oltre 380mila spesi tra allestimenti, alloggio, trasporti, diritti Siae e varie altre voci. Ecco come viene fuori il ricavato netto di 108mila euro per il concerto di beneficenza ‘Imola Summer Sound’ dello scorso 29 luglio in Autodromo. Tale cifra è stata poi rimpinguata da Trident Music, produttore e organizzatore dell’evento, che l’ha portata a 120mila euro. Ed è stata infine versata sui conti correnti di Regione Emilia-Romagna (84mila euro) e Comune (36mila euro) a sostegno degli alluvionati.

Come promesso nelle scorse settimane, è stata la stessa Trident Music a rendere noto ieri, sul proprio sito Internet, il bilancio dell’evento al quale gli artisti hanno scelto di partecipare gratuitamente. Nato da un’idea di Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva, il festival ha riunito la scena trap e rap italiana in una grande serata che ha messo la musica al servizio del prossimo. Dal pomeriggio si sono esibiti Axell, Digital Astro, Finesse, Tony Boy, Bigmama, Sethu, Ele A, Massimo Pericolo, Geolier, Shiva, Luché e Sfera Ebbasta per sette ore di musica live. A chiedere agli organizzatori dello show di pubblicare il bilancio della manifestazione era stato, di recente, il consigliere comunale del M5s, Ezio Roi, che aveva chiamato in causa direttamente la Giunta.

"Un ringraziamento speciale va a Trident Music e in particolare a Maurizio Salvadori (presidente e amministratore delegato della società, ndr) che ha deciso di modificare le finalità del concerto Imola Summer Sound e a tutti gli artisti che si sono esibiti gratuitamente donando il ricavato a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione – avevano mandato a dire il sindaco Marco Panieri e l’assessore all’Autodromo e Grandi eventi, Elena Penazzi, commentando nei giorni scorsi la notizia che grazie all’evento erano stati raccolti 120mila euro –. La quota di Imola, insieme alle altre donazioni ricevute in questi mesi, sarà destinata a progetti di ricostruzione e situazioni critiche dovute all’emergenza di maggio".

Il concerto è stato prodotto e organizzato da Trident Music in collaborazione con Studio’s, Regione Emilia-Romagna, Comune di Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Radio Ufficiale Radio 105. Media partner Qn - Quotidiano nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!. Con il supporto di Radio Bruno.

