Imprese e innovazione. Premi a due startup locali

Ci sono anche due realtà imolesi tre le 15 compagini vincitrici della selezione ‘Cte CoBo Power Up’, programma di incubazione per start-up e progetti di impresa che presentivo idee innovative. Le candidature iniziali erano una sessantina. Si tratta dei progetti di impresa LocalAi (intelligenza artificiale) e Meddle (industria 4.0). Entrambi hanno avuto modo di presentarsi nei giorni scorsi, nel corso di un evento pubblico alla Sala Bcc, a una platea di soggetti interessati sia pubblici che privati.

Casa delle tecnologie emergenti del Comune di Bologna (Cte CoBo), rappresenta un’infrastruttura tecnologica diffusa sul territorio dell’Emilia-Romagna, volta a portare innovazione e crescita sostenibile in diversi settori strategici. In questo ambito, la selezione ‘CTE CoBo Power Up’ è nata grazie al supporto e alla collaborazione con Comune di Bologna, Città metropolitana, ministero delle Imprese e del Made In Italy, Comune di Imola, Circondario, il Fsc – Fondo per lo sviluppo e la coesione e la supervisione di Officina Digitale.

Nello specifico, la selezione pubblica è parte di un programma di incubazione per start-up che presentino progettualità innovative all’interno dei seguenti tre ambiti: Industria 4.0 / 5.0; industrie culturali e creative; servizi urbani Innovativi. Il target a cui era rivolta la selezione prendeva in considerazione due tipi di attività: progetti d’impresa non ancora costituiti, che si impegnano ad aprire la società entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria; start-up costituite da non più di tre anni, con sede su tutto il territorio nazionale. Le 15 realtà vincitrici riceveranno ciascuna un finanziamento di 20mila euro, necessario a coprire il 100% delle spese ammissibili sostenute per la partecipazione al programma di incubazione e per lo sviluppo dell’impresa, cifra interamente messa a disposizione da parte della Città metropolitana. Inoltre, svolgeranno incontri in presenza ogni due settimane all’interno del territorio imolese, dove avranno la possibilità di entrare in contatto con imprenditori ed esperti per accrescere le proprie capacità gestionali. L’obiettivo è favorire il loro insediamento nel circondario.

"Abbiamo una strategia per lo sviluppo economico del nostro territorio, che vediamo strettamente correlato all’innovazione, mettendo in campo gli strumenti per favorire l’insediamento da noi di realtà attive in questo settore", spiega l’assessore allo Sviluppo economico, Pierangelo Raffini.

"Il programma di incubazione ‘CoBo Power Up è un’ottima opportunità ed occasione per attrarre le giovani realtà imprenditoriali – conclude il direttore generale di Officina Digitale, Davide Baroncini – e dargli la possibilità di mettere a frutto le proprie idee".