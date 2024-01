In arrivo il sorvegliante stradale

Controllare le strade comunali, eseguire piccoli interventi di manutenzione quali la chiusura delle buche), essere in grado di sostituire segnaletica orizzontale e verticale. Sono solo alcuni dei compiti che dovrà portare avanti il nuovo ‘Sorvegliante stradale – controllore di zona’ di Area Blu, figura professionale che la società in house del Comune sta cercando in vista di un assunzione con contratto a tempo indeterminato (stipendio annuo lordo di poco superiore ai 25mila euro). "La figura ricercata si occupa del monitoraggio e supervisione delle infrastrutture stradali, ha il compito di rilevare le situazioni di degrado e dissesto che verranno prese in carico dai tecnici interni – fanno sapere dalla società in house del Comune –. La figura ricercata dovrà effettuare la ricognizione giornaliera di tutte le strade ed infrastrutture assegnate, con individuazione di eventuali criticità, redazione di report giornalieri ed attivazione delle procedure di intervento, sotto il controllo dello staff tecnico dell’area infrastrutture". In particolare, il nuovo ‘sorvegliante stradale’ "deve possedere un’esperienza almeno triennale come operatore nei cantieri edili in opere su infrastrutture stradali – spiegano sempre da Area Blu – e dovrà avere competenza nella lettura di progetti tecnici".