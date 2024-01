"In prima linea per la sanità"

"Appoggiamo la battaglia dei lavoratori della sanità imolese, sia per le giuste rivendicazioni in merito al salario accessorio e turni di lavoro, che per le ricadute positive che l’accoglimento di tali rivendicazioni può portare alla qualità del servizio nei confronti dei cittadini". Ezio Roi, consigliere comunale del M5s, commenta così le fibrillazioni in casa Ausl, che hanno portato i sindacati (prima Fials, poi Cgil-Cisl-Uil) a proclamare lo stato di agitazione. "Anche attraverso questi piccoli mattoni passa la ricostruzione di una sanità pubblica credibile, che invece continua a passi spediti verso lo smantellamento e la deriva della privatizzazione – prosegue Roi –. Facciamo nostri alcuni slogan come ‘Quando tutto sarà privato, anche tu sarai privato di tutto’ oppure ‘Senza medici o infermieri restano solo i miracoli’, perché efficacemente ritraggono la situazione verso cui ci stiamo avviando. È evidente che qualcosa non funziona nella sanità perché c’è chi ha deciso di non farla funzionare". Insomma, pieno sostegno ai lavoratori dell’Ausl imolese. "Non possiamo pretendere che il carico delle disfunzioni e dei tagli sulla sanità siano sopportati solo dal personale sanitario – conclude Roi –, che spesso alza bandiera bianca e si trasferisce all’estero: si tratta di nostre preziose risorse".