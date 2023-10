Incontro con l'editore Marotta & Cafiero a Castel San Pietro

È dedicato al tema della legalità l’incontro organizzato per domani alle ore 20,30 alla Libreria Atlantide di via Mazzini 93 e in collaborazione con il presidio di Imola di Libera contro le Mafie e con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme. Protagonista è Marotta & Cafiero, un editore e libraio che ha avuto il coraggio di porre la sede della sua attività a Scampia, nome un tempo sinonimo di spaccio e criminalità, e che ora pubblica Stephen King e Gunther Grass, Don De Lillo e Ian McEwan. Intervengono Mariagiuseppina Borrelli per l’editore e Mary Ranery per il presidio imolese di Libera. Sarà presente Giulia Naldi, assessora alla Legalità del Comune di Castel San Pietro Terme.