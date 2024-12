Installate altre due telecamere del ‘Targa System’

Con l’installazione e la messa in funzione di altre due telecamere TargaSystem in via Valsellustra e Di Mezzo, che si aggiungono al paio già attive sulla via Emilia, l’intero perimetro del territorio di Dozza è ora monitorato da occhi mobili capaci di riconoscere i veicoli non assicurati o revisionati nonché inibiti alla circolazione. I rilevamenti anomali, infatti, saranno inviati in tempo reale a un server collegato con il Ministero dei Trasporti dal quale poi partirà l’input di intervento delle forze dell’ordine locali. "Un salto in avanti in più in termini di sicurezza e monitoraggio – hanno detto il sindaco Luca Albertazzi e l’assessore Loris Salmi -. Così si è completato il progetto avviato da tempo in collaborazione con il Nuovo Circondario Imolese che ha coperto l’intera spesa".