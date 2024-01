’Io e Gianlu’ al Jolly. Sold out per i due comici

E’ già sold out per “Io e Gianlu” in programma domani alle 21 al Cinema Teatro Jolly di Castel San Pietro di e con Marta e Gianluca, coppia comica dal 2010, anno in cui si forma il trio “Sagapò” composto da Gianluca De Angelis, Gianmarco Pozzoli e Marta Zoboli. Il gruppo esordisce nell’edizione 2011 di “Zelig” in prima serata e, sempre nello stesso anno, conduce il programma radiofonico “Che cos’è l’amor” in onda sulle frequenze di Radio2. Nel 2012 Gianmarco Pozzoli lascia il trio e Marta e Gianluca diventano un duo, sebbene le loro carriere artistiche continuino anche separatamente nel mondo del cinema, della televisione e del teatro. Negli anni prosegue la partecipazione di Marta e Gianluca a programmi comici come “Container” per Comedy Central, “Extra Show” per Mediaset Extra e “Zelig” sino alla sua più recente edizione del 2021 in prima serata su Canale 5. Per la Rai i due hanno partecipato tra il 2014 e 2016 a “Quelli che il calcio”, “Gli Italiani hanno sempre ragione”, “le Dieci Cose”, fino ad arrivare per due anni di fila sul palco del Festival di Sanremo.