La Liberazione, settantotto anni fa Un fine settimana di eventi e iniziative

Si celebra domani la Liberazione di Imola. Alle 8.30 ritrovo nel piazzale ex River Side-area lungofiume, di fronte al supermercato Famila, dove sarà predisposto un servizio pullman con ritorno a fine cerimonie al parcheggio stesso. Alle 8.45 partenza per le commemorazioni, alle quali prenderanno parte il sindaco Marco Panieri e il presidente dell’Anpi di Imola, Gabrio Salieri. Prima tappa alle 9 nel quartiere Pedagna (incrocio vie Puccini-Baruzzi), con deposizione di una corona al monumento a ricordo dei Caduti e del contributo alla liberazione del territorio imolese del Gruppo combattimento Friuli.

Alle 9.30 in Autodromo deposizione di una corona al monumento a ricordo dei Caduti e del contributo alla liberazione del territorio imolese della Brigata ebraica. Alle 10 al giardino Generale Anders (foto, area verde via Coraglia) deposizione di una corona al monumento II Corpo d’Armata polacco e di una corona e posa di un mazzo di fiori al monumento dell’Orso Wojtek. A fine cerimonia ritorno al parcheggio al piazzale ex River Side. Alle 10.30 alla Rocca Sforzesca deposizione di una corona alle lapidi in ricordo dei torturati e deceduti nella Rocca sforzesca. Alle 15.15 al teatro Comunale Stignani consegna tessere ad honorem ai familiari dei caduti partigiani e antifascisti.

Sabato alle 10 a Pozzo Becca (via Vittorio Veneto) cerimonia a ricordo dell’ignobile eccidio nazifascista, con deposizione di una corona al monumento dedicato ai sedici martiri di Pozzo Becca. Intervengono Marco Panieri, sindaco di Imola, rappresentanti del Comune di Castel San Pietro Terme e del Comune di Medicina e Valter Attiliani, componente del Comitato direttivo dell’Anpi Imola. La cerimonia vedrà la performance di Extravagantis Teatro e l’esibizione della cantautrice Irene Rugiero. Alle 14.30 alla Rocca Sforzesca trekking urbano lungo le vie di Imola e visita del Cidra. Alle 15 a Sasso Morelli deposizione di una corona al monumento ai Caduti.

"Da Imola, città medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana, si alza anche quest’anno il ricordo e la commemorazione per tante donne e tanti uomini che hanno lottato contro il nazifascismo – afferma il sindaco Panieri –, sacrificando anche la propria vita, per consegnarci un futuro di libertà, di democrazia, equità e pace, contro ogni forma di violenza e di razzismo. Saremo chiamati a rendere viva la loro memoria attraverso un calendario di iniziative ricco e coinvolgente, promosso dal Comune insieme all’Anpi e al Cidra".