Le Mans Series in arrivo. E parte la prevendita

Al via oggi alle 12 su Ticketone la vendita dei biglietti della ‘4 Ore di Imola’, terzo round della European Le Mans Series 2024, in programma all’Autodromo nel weekend 6-7 luglio.

Uno degli appuntamenti di riferimento del motorsport a quattro ruote, la gara di Imola sarà la prima delle due tappe italiane, quindi "un evento assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati, che potranno vedere in azione per la prima volta la categoria Lmgt3, oltre naturalmente alle tradizionali Lmp2 e Lmp3, riservate alle vetture prototipo", sottolineano da Formula Imola.

I biglietti per la ‘4 Ore di Imola’ Elms sono disponibili sul sito Internet di Ticketone e nelle rivendite autorizzate. Il costo è di 12 euro e consente l’accesso a entrambe le giornate di gara, sia alle tribune che al paddock. I bambini con un’età inferiore ai 12 anni entrano gratis, se accompagnati da un maggiorenne pagante.

Per chi volesse invece vivere lo spettacolo in maniera più ‘elettrizzante’ e partecipativo, è stato predisposto un biglietto speciale, a 17 euro, che, oltre all’ingresso a tribune e paddock, permette l’accesso alla pit walk e alla grid walk la domenica.

Il pass pit walk consentirà di accedere alla pit-lane per incontrare i piloti e farsi firmare autografi, oltre a vedere le vetture mentre vengono preparate per la gara. Il pass grid walk permetterà invece di vivere direttamente sul rettilineo di partenze gli attimi adrenalinici che precedono il via della gara. "Ricordiamo che questi biglietti sono disponibili in numero limitato – concludono da Formula Imola – e che conviene affrettarsi ad acquistare per non perdere questa grande opportunità di vivere ‘on stage’ il fantastico spettacolo della European Le Mans Series".

Sempre a proposito di biglietti per i grandi eventi motoristici su quattro ruote del 2024, già da alcune settimane è attiva, sempre sul circuito Ticketone, la prevendita dei tagliandi per il Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio 2024. I prezzi variano a seconda delle giornate (venerdì prove libere, sabato qualifiche e domenica gara) e dei diversi settori del circuito.

In vendita ormai da tempo anche i biglietti per il Wec – World endurance championship del 19-21 aprile 2024 (che stanno andando molto bene). I prezzi, per l’appuntamento che segnerà l’inizio della nuova stagione dell’Autodromo, sono decisamente inferiori rispetto a quelli della Formula 1. La prevendita per la ‘6 Ore di Imola’ prevede tre fasce: la prima fino al 31 dicembre 2023; la seconda dall’1 gennaio al 12 aprile e la terza dal 13 aprile 2024. Ci sarà anche la possibilità di accedere al paddock. In questa fase, i prezzi (posto unico) vanno dai 21,50 euro del venerdì ai 42 della domenica, passando per i 31,50 del sabato. Previste riduzioni. Ingresso gratuito fino a sei anni. Abbonamenti a prezzi scontati.