L’impegno della Lega Il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, sostiene che le proteste agricole mirano a ottenere maggiore attenzione per la sostenibilità del settore. Marchetti sottolinea l'importanza di ascoltare queste voci e di proporre azioni concrete per il sostegno all'agricoltura. Il Governo si è impegnato a rivedere alcune misure per fornire maggior supporto economico e la Lega ha presentato proposte legislative per un riconoscimento economico più equo delle produzioni agricole.