Lo Spid diventa più ’facile’. Ecco gli sportelli Lepida

Sono già in funzione, i dieci Punti di Facilitazione Digitale del progetto Digitale Facile del Nuovo Circondario Imolese abilitati come Sportelli LepidaID. Questo consente ai cittadini di ottenere gratuitamente la propria Identità Digitale Spid LepidaID, strumento importante per l’accesso a tanti servizi della pubblica amministrazione, direttamente presso i presidi territoriali con il supporto dei facilitatori digitali.

Un altro passo significativo verso la digitalizzazione e l’inclusione digitale della comunità. Con le credenziali gratuite Spid ottenute tramite LepidaID, infatti, sarà possibile attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico, verificare la propria posizione Inps e accedere a molte informazioni relative all’Agenzia delle Entrate.

Ma anche effettuare pagamenti PagoPA, accedere a concorsi pubblici e completare l’iter di iscrizione scolastica e universitaria. Un servizio di prossimità per la cittadinanza che con l’abilitazione dei Punti di Facilitazione Digitale come Sportelli LepidaID amplia l’accessibilità a Spid sul territorio riducendo la necessità di spostamenti e semplificando le procedure.

I benefici dell’iniziativa includono anche la riduzione del divario digitale, il supporto diretto tramite facilitatori qualificati e la riduzione dei tempi di attesa. Per non parlare delle possibilità di gestire l’intera procedura direttamente agli sportelli, senza necessità di ricorrere a piattaforme online o a soggetti terzi. In pochi passaggi, infatti, l’Identità Digitale Spid LepidaID sarà attivata: basterà portare con sé un documento di identità valido e la tessera sanitaria oltre ad avere un indirizzo mail attivo e un numero di telefono cellulare personale a portata di mano. Capitolo sicurezza.

E’ consigliato scaricare l’App LepidaID, disponibile per Android, iOS e Huawei, che consente l’autenticazione a due fattori per un accesso più sicuro ai servizi digitali.

Per informazioni e prenotazioni sono attivi i numeri telefonici 0542.603265 – 334.7987068 ed il Numero Verde Regionale 800141147.

red. cro.