Marchetti: "Serve un’azione decisa contro le barriere architettoniche"

"È importante garantire assistenza alle persone con disabilità e nel favorire una maggiore integrazione tra sanità e socio-sanitario. Tuttavia, ritengo necessario concentrarsi maggiormente anche su altri aspetti fondamentali, come l’eliminazione delle barriere fisiche, sensoriali e burocratiche". Daniele Marchetti, consigliere comunale della Lega, risponde così ai vertici del tavolo circondariale per la disabilità che nei giorni scorsi hanno messo nero su bianco gli obiettivi del gruppo di lavoro.

"Un esempio concreto, per esempio, riguarda l’accesso alle Ztl – spiega l’esponente del Carroccio –. L’adesione alla piattaforma nazionale Cude, che consentirebbe alle persone con disabilità di spostarsi liberamente senza dover comunicare ogni volta l’accesso in Ztl di Comuni diversi, rimane inattuata nel nostro territorio. Nessun comune del circondario imolese risulta iscritto a questa piattaforma. A Imola, in passato, era stato avviato un confronto per accedere alla banca dati regionale, un’iniziativa parallela oggi a mio avviso da far confluire in quella nazionale, ma senza alcun risultato concreto. Serve un’azione decisa, magari coordinata tra i comuni del circondario per aderire a strumenti nazionali che offrano soluzioni realmente inclusive".

Un altro tema cruciale, secondo Marchetti, è quello dei Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, previsti da una legge degli anni Ottanta ma ancora largamente inattuati.

"Il Comune ha recentemente intercettato fondi regionali per elaborare il piano – sottolinea il leghista –; ma è fondamentale accelerare questo processo e passare dalla teoria alla pratica, iniziando a programmare interventi concreti per rendere le nostre città realmente accessibili".