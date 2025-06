‘Mercoledì di Imola’, le date degli eventi

Queste le date degli ultimi tre appuntamenti con i ‘Mercoledì di Imola’, manifestazione targata Confcommercio Ascom dedicata quest’anno ai quattro elementi della natura: 25 giugno (Acqua e colore azzurro), 2 luglio (Terra e colore nocciola) e 9 luglio (Aria e colore bianco). Per errore, nell’edizione del giornale di ieri è stata pubblicata una data sbagliata.

L’evento è iniziato mercoledì scorso con una serata, dedicata al Fuoco e al colore rosso, andata in archivio con un ottimo successo in termini di pubblico. Come accennato, ‘Imola di mercoledì’ proseguirà anche nelle prossime settimane tra shopping nei negozi aperti fino a tarda sera, cibo e tanta musica nel cuore del centro storico che nell’occasione torna a battere più forte che mai.