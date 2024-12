Mostre e laboratori per scoprire il gioco

Da domani a sabato le scuole di Castel San Pietro, propongono attività, mostre, eventi, laboratori, per affrontare il tema del gioco in tutte le sue sfumature. "Una vera comunità educante al servizio dei bambini/ e e delle loro famiglie – afferma l’assessora Katia Raspanti (nella foto) –. Una grande occasione di apprendimento per tutta la comunità". "La settimana del benessere scolastico nasce nel 2019 – racconta il professor Fanti –. Fin dal principio abbiamo immaginato una scuola dove ogni alunno, indipendentemente dalle sue capacità o difficoltà, trova il suo posto, dove il sentirsi accolti non è un privilegio, ma un diritto di tutti".

Si comincia lunedì 2 alle 16,45 alla scuola Serotti di Osteria Grande con “Un gioco…ops…un albo!”, incontro aperto agli insegnanti sulla lettura di albi illustrati come percorsi di gioco. I nidi Girotondo, Arcobaleno, Don Luciano Sarti, le scuole d’infanzia Ercolani, Rodari, Grandi, S.Martino, Don Luciano Sarti, le primarie Sassatelli, Albertazzi, Don Milani, Serotti, Don Luciano Sarti e le secondarie Pizzigotti, Malpighi gli istituti coinvolti.