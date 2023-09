Musica, mostre e la Carrera

Il Settembre Castellano entra nel vivo con la prima domenica ricca di eventi all’insegna di sport, musica e mostre. Protagonista sarà la Carrera, la Formula Uno ecologica castellana, che scende in pista con un doppio appuntamento: dalle 10 alle 12 nel rettilineo di viale Terme e dalle 16,30 alle 19,30 nel circuito del centro storico per le prove ufficiali per stabilire le griglie di partenza per le gare di domenica prossima. Ad aprire la giornata sarà però il 31° Raduno della Società Ciclistica Sillaro 1977 con ritrovo in piazza XX Settembre dalle 7,30 alle 11. Tante anche le proposte gastronomiche dei ristoratori della città e del territorio comunale e della Locanda Slow, la vetrina enogastronomica della città nel Parco Lungo Sillaro Per la serata sono due le proposte musicali: al Centro sociale Valquaderna, dalle 19 una serata di ballo con Davide Ballestri e crescentine. Prenotazione consigliata al 051 6957142. In via Manzoni 5, dalle ore 20,30 ‘Via Manzoni in Festa!’, concerto dei Fuori di Testa con musica dei Beatles & Rockabilly Unplugged. Alla sala espositiva comunale, in via Matteotti 79, si può ammirare la mostra ‘La_shashe’ di Shashe Capra che la domenica è aperta dalle 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 22. Al Giardino degli Angeli mostra fotografica collettiva ‘Insolito... Giardino’. Allo Studio d’Arte FC in via Tanari 1445b è aperta la domenica su appuntamento, telefonando al 339 3820387, un’ esposizione opere di 120 artisti di 18 nazioni di tutti i continenti.