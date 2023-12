Natale, si accende l’albero in piazza

Inizia oggi, con l’accensione delle luci dell’Albero in programma alle 17, il conto alla rovescia verso il Natale. Ad aprire il pomeriggio sarà l’arrivo della banda musicale città che, attraverso le vie e piazze principali del centro storico, condurrà il pubblico fino a piazza Matteotti.

Subito dopo, tutte le autorità e i rappresentanti di Fondazione, enti e associazioni si raccoglieranno in prossimità del Presepe, realizzato dai volontari della Cattedrale sempre in piazza Matteotti, per la sua benedizione da parte del vescovo Giovanni Mosciatti. A seguire, dalle 17.30, i due cori, Gioi e Vocachildren, intratterranno il pubblico con una selezione di canti di Natale e la musica della straordinaria Big violinist, una scenografica dama al violino con la sua grande gonna illuminata intratterrà il pubblico con un repertorio che spazia dalla musica classica, alle colonne sonore e alla musica pop e lounge accompagnata da un sassofonista e una cantante.

La sosta gratuita nei parcheggi a sbarre di Area Blu, da qualche anno in vigore al sabato pomeriggio, viene estesa anche al venerdì: non si paga dalle 17. Anche quest’anno, la Pro Loco ha rivolto un appello ai commercianti e ai liberi professionisti del centro storico, chiedendo una partecipazione attiva per contribuire al finanziamento delle luminarie. Il loro sostegno, espresso attraverso versamenti volontari, coprirà un terzo dell’importo totale necessario.

Le luminarie saranno accese da oggi a domenica 7 gennaio secondo i seguenti orari: dal lunedì al giovedì 16-23; dal venerdì alla domenica 16-1. Ad aggiungersi alla tradizionale illuminazione cittadina, ogni giorno, con il calare della sera, in piazza Matteotti il palazzo Comunale diventerà il palcoscenico di uno spettacolo straordinario con suggestive proiezioni a tema natalizio.

Montate anche le luminarie che riportano alcune frasi di Ayrton Senna, come gli anni scorsi, nei tratti di via Appia e via Emilia fino alla torre dell’orologio del palazzo comunale. La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ha provveduto al loro montaggio e a far riprodurre anche le frasi che sono state vendute all’asta, completando così le scritte. Inoltre saranno aggiunte due nuove figure che ricorderanno sia Ayrton Senna sia Roland Ratzenberger. Palazzo Sersanti lascerà a disposizione queste luminarie anche il prossimo anno, nella ricorrenza dei 30 anni dalla scomparsa di Ratzenberger e Senna.

Tornano i mercatini di Natale organizzati da Pro Loco Imola e la pista del ghiaccio allestita nel cortile degli ex Circoli, grazie alla disponibilità della proprietà dell’edifico. La pista di pattinaggio sarà aperta da oggi al 14 gennaio 2024, dal lunedì al venerdì dalle 15 a mezzanotte; domeniche e giorni festivi dalle 10 a mezzanotte. Ingresso a pagamento.