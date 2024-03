Nel borgo cambia la viabilità

Dopo un inverno con visite da record, Dozza si prepara all’arrivo della bella stagione potenziando le logistiche che ruotano attorno all’accoglienza. Già, come ogni anno, le tendenze registrano migliaia di turisti pronti ad attraccare nel borgo per una full immersion tra arte, cultura e buona enogastronomia. Così l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Albertazzi ha diramato in queste ore un’ordinanza della circolazione stradale nel centro storico del paese. La misura, in vigore dal 25 marzo al 29 ottobre, è stata pensata per dare continuità all’impulso attrattivo dell’abitato. Ma anche per garantire alle attività dozzesi la massima dinamicità per accogliere i visitatori. Spazio, quindi, al senso unico alternato di marcia su Piazza Rocca, da via XX Settembre a vicolo Campeggi con precedenza a chi esce dal borgo. Non solo. Istituzione della Ztl il venerdì dalle ore 18 alle 24 e in tutte le giornate prefestive dalle ore 12.30 alle 24. Area pedonale urbana nelle vie XX Settembre, Della Pace, De Amicis, Campeggi e nelle piazze Rocca, Zotti, Carducci, (esclusi i residenti muniti di permesso con autorimessa nelle strade interessate, ndr) tutti i giorni festivi dalle ore 12.30 alle 21. Divieto di transito e di sosta, con rimozione, in via della Pace ad esclusione degli aventi titolo di accesso all’autorimessa posta al civico 9 con entrata da via De Amicis. Infine, esteso l’orario di sosta nei parcheggi riservati ai residenti muniti di contrassegno in piazza Andrea Costa il sabato dalle ore 12.30 alle 24 e nei giorni festivi dalle ore 12.30 alle 21.