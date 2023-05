Note di solidarietà a teatro e in giardino

Doppio appuntamento questa sera tra musica e solidarietà. Alle 21 sul palco del teatro comunale Ebe Stignani saliranno l’Innocenzo da Imola Ensemble (composto da una quarantina di giovanissimi musicisti) e un grandissimo interprete quale Peppe Servillo. In programma, un repertorio di musiche che attraversa la canzone italiana d’autore con un’incursione nelle sonorità della musica brasiliana. Il comitato provinciale di Unicef, in accordo con Emilia Romagna Festival e istituto comprensivo 2 di Imola, ha deciso di donare metà dell’incasso del concerto di beneficenza agli alluvionati in Emilia Romagna, mentre la restante metà sarà devoluta ai terremotati in Turchia e Siria come già previsto.

Alla scuola comunale di musica Vassura-Baroncini tornano invece, sempre a partire da questa sera alle 20.30, i concerti finali degli allievi. Sette serate a ingresso libero nell’incantevole ‘Cortile della magnolia’, lo spazio interno al complesso dell’Annunziata, dove ha sede la scuola, e che dà il titolo alla rassegna. In questa occasione, come accennato all’inizio, la musica sarà abbinata alla solidarietà. Prima di ogni concerto verranno spiegate le modalità di aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione che il Comune ha attivato, dall’utilizzo dell’apposito conto Satispay alle altre modalità per donare.

"Vista la grave emergenza in atto in alcune zone del nostro territorio comunale, come del resto in tante città della Romagna, abbiamo voluto rivolgere un pensiero alle persone così duramente colpite, illustrando la possibilità di fare donazioni, ad inizio di ogni concerto – spiega Giacomo Gambi, assessore alla Cultura –. Un piccolo gesto di solidarietà che unito ai tanti altri vuole contribuire ad aiutare chi oggi ha più bisogno".

Come sempre, i concerti vedranno in alcuni momenti la partecipazione dei docenti ad affiancare e supportare gli allievi, in un ideale passaggio di esperienza. Al centro dello show di questa sera ci saranno ‘Corde e tasti’, con gli allievi delle classi di arpa, flauto, chitarra, violino violoncello, contrabbasso e basso elettrico.