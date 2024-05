‘Notte delle storie’ al parco Volta

Il quartiere Marconi si prepara a vivere una serata magica dedicata alla promozione della lettura fin dai primi anni di vita dei bambini. Il gruppo territoriale 0-6, di cui fanno parte tutti i servizi educativi del quartiere, organizza la ‘Notte delle storie’. Appuntamento questa sera alle 19.30 al parco Volta con un incontro sotto le stelle per vivere insieme l’emozione della lettura con una notte di racconti narrati sottovoce. L’evento è stato organizzato grazie alla collaborazione delle scuole dell’infanzia statale Carducci e comunale Pambera, dei poli 0-6 Santa Caterina e le Favole di Alice, del nido Mela Rossa, dei piccoli gruppi educativi Bianconiglio, Mora e Mirtillo e La Casa di Fate e Folletti.

"L’obiettivo principale di questo evento è creare un’atmosfera coinvolgente e stimolante che incoraggi i più giovani ad avvicinarsi al magico mondo della lettura – spiegano gli organizzatori –. Sarà un’occasione unica per i bambini di immergersi in storie avvincenti". Ciò che rende la ‘Notte delle storie’ un evento straordinario è il coinvolgimento attivo dei genitori. Grazie al loro entusiasmo, alcuni familiari si sono volontariamente offerti per leggere storie nelle varie postazioni allestite durante l’evento.

"Tutti i residenti del quartiere sono invitati a partecipare numerosi alla ‘Notte delle storie’ e a unirsi agli insegnanti e alle famiglie –, aggiungono gli organizzatori –. Insieme si può contribuire a formare nuove generazioni di lettori appassionati e curiosi. Vi attende una serata di storie, magia e divertimento"