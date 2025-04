Nuovi ambulatori. Via libera al progetto

Via libera della Giunta al progetto esecutivo, presentato da Area Blu, per i lavori di adeguamento normativo dell’immobile al civico 11 B/C in via Cardinala, struttura che completerà il futuro centro polifunzionale di Spazzate Sassatelli, destinato a sorgere poco distante. I lavori (spesa prevista 33mila euro) serviranno in particolare per far nascere in via Cardinala un ambulatorio a disposizione della comunità.

Prima bisogna però dotare tali spazi di un nuovo impianto elettrico e di un bagno per disabili la struttura che, come detto, integrerà gli usi e i servizi che verranno svolti nel nuovo edificio all’interno della frazione duramente colpita dall’alluvione 2023. Edificio che a sua volta verrà costruito, in seguito alla demolizione delle ex scuole comunali, con i fondi raccolti due anni fa dal ferrarista Charles Leclerc tramite un’asta di beneficenza.

"Avevamo preso l’impegno di dare un servizio di prossimità e ripristinare ciò che era stato danneggiato – spiega il sindaco Marco Panieri -. Con questa mossa, diamo una risposta nella fase post alluvione, non solo sotto l’aspetto di un presidio socio sanitario, ma anche nell’ottica di un presidio sociale, se lo aggiungiamo a quello che sarà il futuro centro civico che sorgerà in seguito alla demolizione delle ex scuole comunali".