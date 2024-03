Open day al nido ’La Chiocciola’

Tempo di open day al nido d’infanzia comunale ‘La Chiocciola’ di Fontanelice. L’appuntamento è in agenda per il prossimo 7 marzo, dalle 17.30 alle 19.30, all’interno del Polo per l’Infanzia al civico 5 di via VIII Dicembre. Una bella occasione durante la quale le famiglie interessate potranno visitare la struttura, vedere come si svolge l’attività quotidiana dei bimbi con l’ausilio di foto e video e incontrare le educatrici. Il tutto in un ambiente capace di favorire il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei più piccoli in sinergia costante con i nuclei familiari e le altre istituzioni sociali e scolastiche del paese. Le iscrizioni al nido, invece, saranno aperte dal 16 marzo al 6 aprile con tutte le informazioni pubblicate sul portale web del municipio.