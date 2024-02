Ora tocca alla famiglia Colliva

Mongardi si prepara a cedere il testimone alla famiglia Colliva, già da tempo nella ristorazione. La famiglia Mongardi, con alla guida il fratello Francesco, subentrò invece nella gestione del locale alla famiglia del pittore Tonino Dal Re. "Di questo locale – sottolinea Luciano – mi mancherà un po’ tutto. Il cliente che mi viene a salutare, la mia griglia che saluto dopo 53 anni, le persone che hanno fiducia in me. Mi mancherà il posto. È un po’ la nostra casa, l’abbiamo dovuto fare per l’età, per il tempo che abbiamo trascorso, ma sicuramente avrò tanta nostalgia. Era il mio lavoro, ma l’ho fatto con tanta passione e con tanto amore. Ringraziamo anche il nostro staff che ci ha seguito, sono ragazzi molto bravi. Posso definire la mia squadra famigliare e vincente"