Orchidee casentinesi,. Laghi presenta il libro

Il Club Alpino Italiano sezione di Imola, in collaborazione con il Ceas, ospiterà la presentazione del volume “Atlante delle orchidee del Parco delle Foreste Casentinesi” con la partecipazione dell’autore Paolo Laghi, dalle 21 di giovedì 18 gennaio 2024, presso la sala “Giorgio Bettini” della propria sede associativa in via Cenni 2 a Imola (con entrata libera sino ad esaurimento posti). "Forse non tutti sanno – spiegano gli organizzatori – che le orchidee crescono anche in Romagna e non ci si riferisce a quelle delle serre degli appassionati, grandi fiori di origine tropicale ormai disponibili anche nei supermercati, ma a quelle spontanee che nascono nei boschi e nei prati della nostra zona. Infatti sono parecchie decine le specie della famiglia delle “orchideacee” che tra la fine dell’inverno e l’estate punteggiano le nostre colline, pur se spesso di tratta di fiori poco vistosi".