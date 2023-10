Orientamento, gli istituti si presentano

Entra nel vivo la ‘Settimana dell’orientamento’, attività rivolta agli studenti e ai genitori delle scuole secondarie di primo grado (ex medie). A realizzarla, il Distretto per l’istruzione, la formazione e il lavoro del territorio imolese (Cisst) in collaborazione con la Rete delle scuole del Circondario, l’associazione delle imprese e delle aziende del territorio e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Due, in particolare, le iniziative in programma. Domani alle 18 a Palazzo Sersanti presentazione delle offerte formative liceali, tecniche e professionali del territorio. Saranno presenti i dirigenti scolastici degli istituti superiori, la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e il Tavolo delle imprese del territorio. È già stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni in presenza nella Sala Sersanti. Chi fosse perciò interessato a partecipare all’evento può farlo seguendo la diretta sul canale YouTube del Distretto Cisst. La diretta verrà registrata e sarà fruibile in differita sempre online.

Sabato alle 15 open day di tutte le scuole superiori all’istituto comprensivo numero 7 Luigi Orsini (via Vivaldi, 76). Per tutto il pomeriggio saranno disponibili ‘punti incontro’ con i docenti delle strutture del circondario imolese e di numerosi comuni limitrofi. L’intera giornata sarà dedicata a tutti i percorsi formativi liceali, tecnici e professionali. Ogni studente può avere al massimo due accompagnatori. In ogni ‘punto incontro’ sarà presente un docente di sostegno per fornire informazioni specifiche alle famiglie di studenti disabili. Previo contatto con le segreterie di ogni Istituto scolastico, sarà poi possibile concordare visite guidate riservate agli studenti disabili e ai loro familiari, anche in giornate diverse da quelle indicate.

"Grazie anche al contributo della Fondazione – sottolinea il sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi, che ha la delega ai Servizi educativi per il Circondario –. , Distretto CissT sta ampliando sempre di più l’offerta informativa, tanto da avere in programma nei prossimi mesi anche una giornata di orientamento rivolta alle classi quarte e quinte delle superiori".

Soddisfatto anche Fabrizio Castellari, vicesindaco di Imola e assessore alla Scuola. "La scelta delle scuole superiori è un passaggio fondamentale".