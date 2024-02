Parco Manusardi chiuso al pubblico Il parco Manusardi di Casalfiumanese sarà chiuso fino al 1° marzo per lavori di potatura delle alberature danneggiate. Viabilità e parcheggi limitati, ma accesso consentito a scuola, biblioteca e polo musicale. Modifiche alla circolazione in alcune strade del centro urbano per lavori stradali.